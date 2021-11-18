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Tarım Kredi marketlerinde un, yağ ve şeker satışı sınırlandırıldı!

Tarım Kredi marketlerinde un, yağ ve şeker satışı sınırlandırıldı!

Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında un, yağ ve şeker satışı sayıyla sınırlandırıldı. Marketlere giden vatandaşlar tepki gösteriyor.

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Türkiye genelindeki mağazalarda müşterilere ayçiçek yağı, şeker ve undan sadece birer adet satış yapılabiliyor. Mağazalarda 81 lira 95 kuruşa satışa sunulan Tarım Kooperatifi markalı 5 litrelik ayçiçek yağı, 11 lira 25 kuruşa satılan 2 kiloluk toz şeker ve 10 lira 50 kuruşa satışa sunulan 2 kiloluk un satışlarına kısıtlama getirildi.

Mağaza çalışanları uygulamanın yaklaşık 10 gün önce başladığını ve zaman zaman vatandaşlar ile daha fazla ürün alma istekleri nedeniyle tartışmalar yaşadıklarını ifade ettiler. Bir mağaza çalışanı ise “Müşterilerin ısrarı üzerine bölge müdürümüzle görüştüm. ‘Bize verilen talimat bu şekilde, vatandaş nereye istiyorsa gitsin şikayet etsin, sakın 1 adetten fazla ürün vermeyin' dedi. Geçen gün bir arkadaşımız fazla yağ sattı diye hakkında tutanak tuttular, sürekli kameradan bizi izliyorlar, peş peşe ürün alıp geçmek isteseniz de veremeyiz. Israr etmeyin, işimizden oluruz, lütfen bizi düşünün” diyerek yakındı.

Raflar boşaldı

Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında tüm un, şeker ve ayçiçek yağı reyonlarının üzerine “Sayın müşterilerimiz, satışlarımız 1 adet olacak şekilde yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” yazılı duyurular asıldı. Bazı mağazalarda ise sanki kıtlık varmış gibi raflarda oluşan boşluklar dikkat çekti.

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