Abdurrahman Dilipak: Z kuşağı chiplenecek! Yerli aşıya da sert çıktı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak yine aşılarla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Hayvanların başına gelenin de insanların başına geleceğini söyleyen Dilipak bizim son biyolojik nesil olduğumuzu Z kuşağının ise 'chip'leneceğini idda etti.

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6. aşıdan sonra, chip gündeme gelecek” sözleriyle gündeme gelen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında bu konudaki iddialarını sürdürdü.

“Yıllar önce söylediklerimiz bugün tek tek gerçekleşiyor, ama hâlâ birileri bugüne ve yarına ilişkin, birilerinin planlarına karşı uyarı görevimizi yaptığımız için yine bizi komploculukla suçlamaya devam ediyor” diyen Dilipak, aşılarla insanların yeni Chip’ler için hazır hale getirildiğini öne sürdü. Dilipak özetle yazısına şöyle devam etti:

"Ben “6. aşıdan sonra, Chip gündeme gelecek” dedim ya, birileri, “nerden biliyorsun” diye soruyor. Adamlar davul çala çala geliyorlar, bizimkiler gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyormuş gibi yapıyorlar.

Ya hu yıllar önce Cüneyt Zapsu Davos’tan canlı yayında müjdeyi vermedi mi, kolyesini takıp gelmedi mi, bu işin nasıl olacağını anlatmadı mı?"

Hayvanlara başladığını söyleyen Dilipak köpeklerin ve atların başına gelenin insanların da başına geleceğini söyledi:

"Haberiniz yok galiba, Sivas’ın Kangal ilçesindeki Kangal cinsi kurt köpeklerine, Bursa’daki haradaki yarış atlarına Beta Chip’ler takıldı bile. Unutmayın, köpeklerin ve atların başına gelen insanların da başına gelecek. Onlara göre, biz son biyolojik insan nesliyiz. Z kuşağını chiplemek için hazırlıklarını yapıyorlar. Z’den sonra Alfabe baştan başlayacak. Alfa kuşağı farklı bir kuşak olacak. Bu öyle 'Teknofest kuşağı' gibi olmayacak!? “

2018-19 öğrenim yılında Ziya Selçuk, geleceğin dünyasında eğitimden söz ederken, “Uzaydan beyinlerin okunacağından” dediğini aktaran Dilipak, “Bugün gerçekleşen şey StarLink, 5G ve GSM networkü üzerinden insanların, evlerin, şehirlerin, mekânların izlenmesi, okunması. Okumak derken, sadece bilgi almak değil, o chipler kafanıza takılınca, sadece beyninizi okumak, kopyalamakla kalmayacaklar, kafanızdaki bilgileri de resetleyebilecekler, silmenin ötesinde yeni bilgiler de yükleyebilecekler. Beyninizi ele geçirdikten sonra ele geçirilmedik hiçbir şey kalmayacak. Beyinden komut vererek, kalbiniz, karaciğeriniz, tüm biyolojik merkezler hacklenebilecek” diye yazdı.

Bugün Avatar’ları, Siborg’ları, Genomik’leri, Klonoid’leri, Humanoid’leri konuşuyoruz ama yarın, GlobalReset sonrası, Yeni dünya düzeninin yeni normalinde insan yok, mülkiyet yok, ülkelerin sınırları, rejimleri, iktidarları yok. Din, ahlak ve gelenekten bağımsız, hatta biyolojik cinsiyeti bile olmayan, GENDER’lere dönüştürülmüş GENOM denen nesnelere dönüşeceğiz.

PCR ve aşıların yan etkileri toplumda tepkilere sebep olunca insanlara “Size Chip takalım, siz de kurtulun biz de” denileceğini öne süren Dilipak, “ TurcoVac sonrası sizi bekleyen bu. ‘Yerli mRNA mı Chip mi, siz seçin’ diyecekler. Chip taktırdığınızda ise artık siz insan değil, Siborg’a dönüştürüleceksiniz ve her şeyiniz o sisteme bağlı olacak” dedi.

Chip konusunda üniversitelerin ve holdinglerin çalışmalarının takip edilmesini öneren Dilipak, şöyle devam etti:

“Tamam siz ‘komplocu’ demeye devam edin, yakında okullara da gerek kalmayacak. Öğretmenlere de. İnsansız otonom sistemler yaygınlaşınca zaten insana da gerek kalmayacak.

Beyne bilgi aktarılıyor ve beyninize yükleme yapılabiliyorsa, bu okullara ne gerek var ki! Zaten siz artık insan da olmayacaksınız, nesne olacaksınız. Sizi özgürleştirmekten söz ediyorlar ama köleleşeceksiniz, size Tanrı olmaktan söz ediyorlar ama efendilerinizin kulu olacaksınız.”