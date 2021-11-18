İş adamı Korkmaz Yiğit'in Meral Akşener'e Lütfü Türkkan'la ilgili attığı mailde bakın ne yazıyor?

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından dolandırıldığını savunan iş adamı Korkmaz Yiğit'in 6 Mayıs 2021'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir mail atarak durumu anlattığı ortaya çıktı.

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Lütfü Türkkan'ın iş adamı Korkmaz Yiğit'i 3 milyon 750 bin dolar dolandırmakla suçlanmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Türkkan, yüzde 89'luk hissesi İBB'ye ait olan araziyi Yiğit'e 3 milyon 750 bin dolar karşılığında satmakla suçlanıyor. Sabah gazetesi konuya ilişkin yeni bir detaylar paylaştı.

Önce Türkkan'a mail atmış

Yiğit'in önce 21 Aralık 2020'de Türkkan'a, "Lütfü kardeşim seni 1985 yılında tanıdım. Bana 'düşünüp sana döneceğim' demiştin ama dönmedin" yazdığı bir mail attığı öğrenildi.

İşadamı Yiğit, aynı gün TBMM'ye de gereğinin yapılması için dilekçe yolladı. Yiğit dilekçesinde milletvekili Türkkan'a avukatı aracılığıyla para vermesine rağmen hisseyi alamadığını, Türkkan'ın kendisine kaba bir şekilde "Üstüne su iç" dediğini ifade etti.

Türkkan'dan cevap alamayan Yiğit'in, bu kez 6 Mayıs 2021'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir mail atarak durumu anlattığı ortaya çıktı. İşadamı Yiğit, aynı gün TBMM'ye de gereğinin yapılması için dilekçe yolladı. Yiğit dilekçesinde milletvekili Türkkan'a avukatı aracılığıyla para vermesine rağmen hisseyi alamadığını, Türkkan'ın kendisine kaba bir şekilde "Üstüne su iç" dediğini ifade etti.

"İnsan, onuru ve şerefi için yaşar"

Yiğit, yaşadığı dolandırıcılık vakasını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 6 Mayıs'ta yazdığı mailde şöyle anlattı: "İnsan, onuru ve şerefi için yaşar. Size sadece partiniz milletvekili olan Lütfü Türkkan'ın yaptığını, arazimin tapusunu vermediği gibi ödediğim paramı da vermeyişini ve bu paramı her ne kadar avukatımdan almış ise de bunu avukatımı korkutarak, baskı ile aldığını ve bunun da hukuktaki adının yağma olduğunu ve bunu bilmeniz gerektiğini düşündüğümü, bunun için de sizin sağduyunuza, sizin milletin bütün sorunlarıyla uğraşan iradenize benim sorunumla da uğraşacağınız inancı ve dileğiyle yazıyorum."

İYİ Parti lideri Akşener'in mail sonrası Yiğit'e dönüş yapmadığı ve konuya ilişkin inceleme başlatmadığı belirtildi.