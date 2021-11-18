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Kocaeli'de 3. kattan düşerek ölmüştü! Baba ve ağabey için karar çıktı

Kocaeli'de 3. kattan düşerek ölmüştü! Baba ve ağabey için karar çıktı

Ailesi tarafından İsrail'e götürülmek istendiği iddiasıyla gündeme gelen ve şüpheli bir şekilde 3. kattan düşerek ölen Siwar Keblawi'nin ölümünden sorumlu tutulan ağabey ağırlaştırılmış müebbet, baba ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, 5 Şubat 2019 tarihinde İzmit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbarla bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, Siwar Keblawi (20) isimli genç kızın 3. kattan düşerek öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri genç kızın düştüğü yerden babası Zekherya Keblawi ve ağabeyi Yahya Keblawi tarafından eve taşındığını belirledi.

Evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, genç kızın odasının kapısının kırık, boğazında ise morlukların olduğunu tespit etti. Ekipler, Siwar Keblawi’nin babası Zekherya Keblawi ve ağabeyi Yahya Keblawi'yi gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadeleri alınan baba ve oğul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


“Baba ve oğula hapis cezası”
'Üst soydan akrabayı kasten öldürmek' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından yargılanan baba ve oğlun duruşmasına Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tercüman ve tutuklu sanıklar katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar suçsuz olduklarını söyleyerek, çeviri hatası sebebiyle sanık durumuna düştüklerini ifade etti. Mahkeme heyeti, sanıkların cebir ve tehdit kullanarak Sibar Keblawi’yi intihara mecbur etmek suretiyle kasten öldürdüklerine kanaat getirdi. Heyet, baba Zekherya Keblawi’yi, sabıkasız geçmişi sebebiyle indirim uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ağabey Yahya Keblawi ise indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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