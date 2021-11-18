Asgari ücrette ağır basan senaryo belli oldu! Noyan Doğan 2022 net asgari ücreti açıkladı

Asgari ücrette ağır basan senaryonun yüzde 30 oranında artış beklendiğini belirten yazar Noyan Doğan, çalışanın eline geçecek net ücretin 3.763 lira olacağını yazdı.

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Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, hayat pahalılığı ve ekonomik gidişat Türkiye'nin gündemine oturmuşken, yeni yıldaki asgari ücret konusunda 'en olası senaryoyu' yazdı.

Asgari ücrette ağır basan senaryo

2013 yılında çalışanların yüzde 12’sinin asgari ücretli çalışırken, bugün çalışan nüfusun neredeyse yüzde 45’e yakınının asgari ücretli çalışan haline geldiğini belirten Doğan, "Merkez Bankası’nın 2021 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 18.4, 2022 enflasyon tahmini ise yüzde 11.8. Buna göre de asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi için yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir zam yapılacağı anlamına geliyor. Ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde. Yüzde 30 artış demek, 2022’de asgari ücretin brüt 4.650 lira olacağı anlamına geliyor ki, çalışanın eline geçecek net ücret 3.673 lira civarında olacaktır. Bu durumda asgari ücretin işveren maliyeti de 5.463 lirayı bulacaktır" düşüncesini dile getirdi.

Asgari ücrette alınan gelir vergisinin belli oranda azaltılması gündemde

Masadaki seçeneklerden birinin asgari ücretin işvene maliyetini artırmamak için ücretten alınan gelir vergisinin belli oranda azaltılması yönünde olduğunu dile getiren Doğan, "Asgari ücretten vergi alınmaması, asgari ücretlerinin maaşında 220 lira civarında bir artış yaratacaktır. Peki, bundan dolayı devletin vergi kaybı olacak mıdır? Olacaktır ama tahmini kayıp asgari geçim indimi sonrası 6 milyar lira civarındadır. Yani, asgari ücretliden alınan verginin, toplam vergi gelirleri içindeki payı çok da yüksek değil" dedi.

Asgari ücrete yapılacak zammın kurumlar içi ücret dengelerini de değiştireceğini söyleyen Doğan, "Bu zam ister yüzde 20, ister yüzde 30 olsun, asgari ücretli dışındaki çalışanlar da haklı beklenti yaratacaktır. İkincisi ise asgari ücret sadece çalışanların maaşını etkileyen bir konu değil. Sosyal güvenlik çatısı altındaki her alan asgari ücrete endeksli. Asgari ücrete yapılacak zam; askerlik ve doğum borçlanmasından yaşlılık aylığına, genel sağlık sigortası priminden asgari geçim indirimine, işsizlik maaşından isteğe bağlı sigortalılığa ödenecek primlere kadar her alanda artış anlamına gelecektir" ifadelerini kullandı.