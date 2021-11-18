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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğraflayan İsrailli çift serbest bırakıldı! Erdoğan'a teşekkür ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğraflayan İsrailli çift serbest bırakıldı! Erdoğan'a teşekkür ettiler

Çamlıca Kulesi'ne çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu tespit edip fotoğraflarını çekerek ve bunu WhatsApp gruplarıyla paylaşan İsrailli çift serbest bırakıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan İsrailli çift hakkında serbest bırakma kararı alındı. Çift, özel bir jetle Türkiye'den ayrılırken İsrail yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Natalie ve Mordi Oknin’in Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiası üzerine taraflar arasında gerilim yaşanırken bugün İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Başbakan Naftali Bennett ortak bir açıklama yaptı.

Çiftin özel bir uçakta İsrailli yetkililerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Lapid ve Bennett, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Çiftin sabah saatlerinde İsrail’e giriş yaptığı da duyuruldu.

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