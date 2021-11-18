Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na 'faiz' uyarısı! 'Yapılan en kötü hata olur'

MErkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Faiz indirimi beklentisiyle dolar gece yarısı 11 TL'ya dayandı. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, gece yarısı sosyal medya hesabından Merkez Bankası'na üst üste çağrılar yaptı...

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Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan gece yarısı Merkez Bankası'na 'Yapmayın' uyarısı geldi. Akşam saatlerinde Merkez Bankası'nın faiz indirimi tarihin en büyük hatalarından biri olur' paylaşımı yapan Özgür Demirtaş, gece yarısı ise 'İnsanın uykusu gelmiyor. Lütfen faiz indirimi yapmayın' paylaşımı yaptı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şahsi Twitter hesabında ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu:

Kendinize güveniyorsanız 500 baz puan indirin!

“Faiz sebep- enflasyon sonuç” gibi akademide hiçbir yeri olmayan şeyi son 1-2 yıldır deniyor. Sonuç ortada: Büyük enflasyon. Daha da denemek mi istiyorsunuz? Eğer kendinize güveniyorsanız, buyurun indirin yarın faizi bir seferde 500 baz puan sonucu hep beraber görelim. Eğer yarın Merkez Bankası faizi 200 baz puan (veya daha fazla) indirirse tarihe yapılan en kötü hatalardan biri olarak geçer. YAPMAYIN. YAPMAYIN…”

Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz

Özgür Demirtaş gece yarısı ise şu paylaşımı yaptı: "İnsanın uykusu gelmiyor. Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz. Mega enflasyonun önünü açıyorsunuz. Faiz indirimi ile malları değerlenen Zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapıyorsunuz. Gelin dönün bu yoldan. YAPMAYIN."