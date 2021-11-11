BIST 1.625
DOLAR 9,89
EURO 11,34
ALTIN 592,07
HABER /  GÜNCEL

Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı

İSTANBUL Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddia edilen İsrail uyruklu N.O. ve M.O., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Abone ol

İSTANBUL Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail uyruklu N.O. ve M.O., Çamlıca Kulesi'ne çıktı. Kulenin penceresinden İstanbul'un çeşitli görselleri çekmeye başlayan çiftin bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri ve aralarında konuştukları iddia edildi.

O sırada kulede görevli bir personel, çiftin aralarındaki konuşmaları duyarak durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren terörle mücadele ekipleri Cumhurbaşkanlığı koruma birimlerine bilgi verdikten sonra şüpheli çifti gözaltına aldı.

İsrail uyruklu çift, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kapari meyvesinin faydaları neler karaciğer yağlanmasını önlüyor!
Kapari meyvesinin faydaları neler karaciğer yağlanmasını önlüyor!
Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı!
Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı!
Türkiye’de televizyon izleme süresi 4,5 saati aştı
Türkiye’de televizyon izleme süresi 4,5 saati aştı
Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor
Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Hava ambulans filosu saniyeler için uçar
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Hava ambulans filosu saniyeler için uçar
Türkiye 11 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 11 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: Nankörlüktür!
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: Nankörlüktür!
İYİ Partiden geri vites: Sözlerimiz HDP'ye değildi
İYİ Partiden geri vites: Sözlerimiz HDP'ye değildi
Dubai’nin zengin çocuklarının gösterişli yaşamı!
Dubai’nin zengin çocuklarının gösterişli yaşamı!
Uğur Akkuş hakkında '20 milyon dolarlık vurgun' iddiası
Uğur Akkuş hakkında '20 milyon dolarlık vurgun' iddiası