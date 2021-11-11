Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı

İSTANBUL Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddia edilen İsrail uyruklu N.O. ve M.O., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Abone ol

İSTANBUL Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail uyruklu N.O. ve M.O., Çamlıca Kulesi'ne çıktı. Kulenin penceresinden İstanbul'un çeşitli görselleri çekmeye başlayan çiftin bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri ve aralarında konuştukları iddia edildi.

O sırada kulede görevli bir personel, çiftin aralarındaki konuşmaları duyarak durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren terörle mücadele ekipleri Cumhurbaşkanlığı koruma birimlerine bilgi verdikten sonra şüpheli çifti gözaltına aldı.

İsrail uyruklu çift, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.