Uğur Akkuş hakkında '20 milyon dolarlık vurgun' iddiası

Eski manken Ebru Şallı'nın eşi ünlü iş insanı Uğur Akkuş hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Akkuş'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf sayesinde 20 milyon dolar vurgun yaptığı öne sürüldü.

Abone ol

Eski manken Ebru Şallı'nın kocası iş insanı Uğur Akkuş'un Kuveytlileri dolandırdığı iddia edildi. İddianın sahibi Sabah yazarı Dilek Güngör. Güngör, Akkuş'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafıyla Kuveyt Emiri Şeyh El ailesinden, Meclis Başkanını ortak yatırım için masaya oturmaya ikna ettiğini öne sürdü. Bu sayede de Kuveytlileri 20 milyon dolar dolandırdığını iddia etti.

Güngör'ün aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan durumu fark edince olaya el koydu. Erdoğan, bu olayın önüne geçilmesi ve Kuveytli yatırımcının mağduriyetinin giderilmesi için girişimler başlattı.

Akkuş, Kuveyt Emiri El Sabah'ın Türkiye'deki danışmanı

Şems Türk Kuveyt- Türkiye Yatırım Danışmanlığı Şirketi Grup Başkanı Uğur Akkuş'un, Kuveyt Emiri Şeyh el Sabah el Ahmed el Cabir el Sabah'ın Türkiye'deki danışmanı olduğu biliniyor.