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Rusya'dan ABD'ye sert mesaj: Karadeniz'de ateşle oynuyorlar

Rusya'dan ABD'ye sert mesaj: Karadeniz'de ateşle oynuyorlar

RUSYA ile ABD arasında Karadeniz gerilimi yaşanıyor. Moskova'dan gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO'nun Karadeniz'deki faaliyetlerini için, "Ateşle oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

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KARADENİZ'de NATO özelinde ABD ve Rusya arasında artan gerilim giderek yükseliyor. Karşılıklı açıklamalar ülkeler arası devam ediyor.

Son olarak özellikle ABD savaş gemilerinin Karadeniz'deki varlığından rahatsız olan Rusya'dan sert bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın mensuplarına verdiği demeçte, "Amerikan gemilerinin üslerinden binlerce mil uzakta, Karadeniz'de ne işi var? Tüm bunların seyrüsefer özgürlüğü için olduğunu söyleyen hiçbir açıklama işe yaramaz. Ateşle oynuyorlar" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ABD ve NATO'nun Karadeniz'deki askeri faaliyetlerinde artış gözlemlendiği belirtildi. Rusya'nın son 24 saatte NATO'ya ait 4 keşif uçağını tespit ve takip ettiğinin öne sürüldüğü açıklamada, "ABD ve müttefiklerinin Karadeniz'de sınırlarımıza yakın, plan dışı tatbikatlar yapması Rusya tarafından kışkırtılmamış, bölgesel güvenlik ve stratejik istikrar için tehdit oluşturan saldırgan eylemlerdir" ifadesi kullanıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, daha önce ittifakın stratejik önemi nedeniyle Karadeniz'deki varlığını artırdığını söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD'nin bölgeye gemilerini göndererek kıyı ülkelerini çatışmacı politikalara itmeye çalıştığını kaydetmişti.

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