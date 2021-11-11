İYİ Partide Lütfü Türkkan hakkında disiplin süreci işletilmeyecek

Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan için partisinden karar çıktı. Özür videosu yayınlayan Türkkan hakkında disiplin sürecinin işletilmeyeceği öğrenildi.

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İYİ Partinin en yetkili karar organı Genel İdare Kurulu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantıda şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın disipline sevk edilmesi tartışmaya açıldı.

Disiplin süreci başlatılmadı

CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Türkeş, son süreci şöyle aktardı:

"Yaşanan olayın hemen ardından İYİ Parti grup başkan vekili olan Lütfü Türkkan istifa etmiş ve yerine Erhan Usta gelmişti. İYİ Partide Türkkan'a yönelik disiplin sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı merak ediliyordu. Disiplin süreci başlatılırsa kınama veya uyarı cezası üzerinde duruluyordu. Gözler İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısındaydı. İYİ Partide disiplin süreci başlatılmadı.

Provokasyon kurbanı olmuş

Konunun ne kadar üzücü olduğu, Türkkan'ın deneyimli bir siyasetçi olduğu ve provokasyon kurbanı olduğu belirtiliyor. İYİ Partinin küfrü onaylamadığı, yalnızca şehit yakınına değil hiçbir insana yönelik küfrü onaylamadığı belirtiliyor. Disiplin süreci işlemeyecek. Bu karar hem Akşener'in hem milletvekillerinin müşterek kararı. Parti genelinde Türkkan'ın görevinden ayrıldığı ve özür dilediği bunların da yeterli olduğu görüşü hakim."