BIST 1.627
DOLAR 9,89
EURO 11,35
ALTIN 592,24
HABER /  POLİTİKA  /  İYİ PARTİ

İYİ Partide Lütfü Türkkan hakkında disiplin süreci işletilmeyecek

İYİ Partide Lütfü Türkkan hakkında disiplin süreci işletilmeyecek

Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan için partisinden karar çıktı. Özür videosu yayınlayan Türkkan hakkında disiplin sürecinin işletilmeyeceği öğrenildi.

Abone ol

İYİ Partinin en yetkili karar organı Genel İdare Kurulu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantıda şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın disipline sevk edilmesi tartışmaya açıldı.

Disiplin süreci başlatılmadı

CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Türkeş, son süreci şöyle aktardı:

"Yaşanan olayın hemen ardından İYİ Parti grup başkan vekili olan Lütfü Türkkan istifa etmiş ve yerine Erhan Usta gelmişti. İYİ Partide Türkkan'a yönelik disiplin sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı merak ediliyordu. Disiplin süreci başlatılırsa kınama veya uyarı cezası üzerinde duruluyordu. Gözler İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısındaydı. İYİ Partide disiplin süreci başlatılmadı.

Provokasyon kurbanı olmuş

Konunun ne kadar üzücü olduğu, Türkkan'ın deneyimli bir siyasetçi olduğu ve provokasyon kurbanı olduğu belirtiliyor. İYİ Partinin küfrü onaylamadığı, yalnızca şehit yakınına değil hiçbir insana yönelik küfrü onaylamadığı belirtiliyor. Disiplin süreci işlemeyecek. Bu karar hem Akşener'in hem milletvekillerinin müşterek kararı. Parti genelinde Türkkan'ın görevinden ayrıldığı ve özür dilediği bunların da yeterli olduğu görüşü hakim."

ÖNCEKİ HABERLER
Vakalar arttı! Adıyaman'da 19 ev karantinaya alındı
Vakalar arttı! Adıyaman'da 19 ev karantinaya alındı
Hatay'da eşini eşarpla boğup 'kuzularıma kıyamadım' paylaşımı yaptı
Hatay'da eşini eşarpla boğup 'kuzularıma kıyamadım' paylaşımı yaptı
Dikkat hepimiz kullanıyoruz! 3 yudum kahve bile hasta ediyordu...
Dikkat hepimiz kullanıyoruz! 3 yudum kahve bile hasta ediyordu...
Bursa'da vahşet! Boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Nurdan'ı öldürüp ormana gömmüş
Bursa'da vahşet! Boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Nurdan'ı öldürüp ormana gömmüş
Ev halkı koronavirüs olsa bile bazıları nasıl olmuyor? İşin sırrı ortaya çıktı
Ev halkı koronavirüs olsa bile bazıları nasıl olmuyor? İşin sırrı ortaya çıktı
YÖK Başkanı Özvar açıkladı Üniversitelere uzmanlaşmış meslek edinme yüksekokulları geliyor
YÖK Başkanı Özvar açıkladı Üniversitelere uzmanlaşmış meslek edinme yüksekokulları geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar! Hedefimiz bir yılda tamamlamak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar! Hedefimiz bir yılda tamamlamak
Alara Koçibey kimdir ailesi ve Cem Uzan ile evliliği
Alara Koçibey kimdir ailesi ve Cem Uzan ile evliliği
Metin Feyzioğlu'ndan avukat ücreti açıklaması: İnsan hakkı ihlalidir
Metin Feyzioğlu'ndan avukat ücreti açıklaması: İnsan hakkı ihlalidir
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan tartışılacak nikah tarifesi! "2 yabancı uyruklu Bolu'da evlenmesin"
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan tartışılacak nikah tarifesi! "2 yabancı uyruklu Bolu'da evlenmesin"