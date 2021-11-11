Siirt'te görev yapan öğretmenin küçük hewaller paylaşımı tepki çekti

SİİRT'te görev yapan bir öğretmenin sosyal medya paylaşımında öğrencilerine 'küçük hewaller' demesi tepkilere neden oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

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SİİRT'in Baykan ilçesinde görev yaptığı belirtilen Zeynep Ç. adlı öğretmenin sosyal medya hesabından dersine girdiği öğrencilerine 'Küçük Hewaller' diyerek paylaşım yapması tepki çekti.

Zeynep Ç., kendi fotoğrafını paylaşarak yazdığı yazıda, "Neyse son derse gidem de Atatürk imzalı kolyem ve ajandamla küçük hewallerden minik birer kemalist yapam" ifadelerini kullandı.

Öğretmenin bu paylaşımı üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.