BIST 1.627
DOLAR 9,89
EURO 11,35
ALTIN 592,24
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Siirt'te görev yapan öğretmenin küçük hewaller paylaşımı tepki çekti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Siirt'te görev yapan öğretmenin küçük hewaller paylaşımı tepki çekti

SİİRT'te görev yapan bir öğretmenin sosyal medya paylaşımında öğrencilerine 'küçük hewaller' demesi tepkilere neden oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

Abone ol

SİİRT'in Baykan ilçesinde görev yaptığı belirtilen Zeynep Ç. adlı öğretmenin sosyal medya hesabından dersine girdiği öğrencilerine 'Küçük Hewaller' diyerek paylaşım yapması tepki çekti.

Zeynep Ç., kendi fotoğrafını paylaşarak yazdığı yazıda, "Neyse son derse gidem de Atatürk imzalı kolyem ve ajandamla küçük hewallerden minik birer kemalist yapam" ifadelerini kullandı.

Öğretmenin bu paylaşımı üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Partide Lütfü Türkkan hakkında disiplin süreci işletilmeyecek
İYİ Partide Lütfü Türkkan hakkında disiplin süreci işletilmeyecek
Vakalar arttı! Adıyaman'da 19 ev karantinaya alındı
Vakalar arttı! Adıyaman'da 19 ev karantinaya alındı
Tekirdağ'daki feci tren kazasının ardından 'Bendeki leş 16' demişti! O makinistin işine son verildi
Tekirdağ'daki feci tren kazasının ardından 'Bendeki leş 16' demişti! O makinistin işine son verildi
Dikkat hepimiz kullanıyoruz! 3 yudum kahve bile hasta ediyordu...
Dikkat hepimiz kullanıyoruz! 3 yudum kahve bile hasta ediyordu...
İstanbul'da Özbek kadına korkunç tuzak! Temizliğe çağırıp bıçak zoruyla tecavüz etti
İstanbul'da Özbek kadına korkunç tuzak! Temizliğe çağırıp bıçak zoruyla tecavüz etti
Ev halkı koronavirüs olsa bile bazıları nasıl olmuyor? İşin sırrı ortaya çıktı
Ev halkı koronavirüs olsa bile bazıları nasıl olmuyor? İşin sırrı ortaya çıktı
YÖK Başkanı Özvar açıkladı Üniversitelere uzmanlaşmış meslek edinme yüksekokulları geliyor
YÖK Başkanı Özvar açıkladı Üniversitelere uzmanlaşmış meslek edinme yüksekokulları geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar! Hedefimiz bir yılda tamamlamak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar! Hedefimiz bir yılda tamamlamak
Alara Koçibey kimdir ailesi ve Cem Uzan ile evliliği
Alara Koçibey kimdir ailesi ve Cem Uzan ile evliliği
Metin Feyzioğlu'ndan avukat ücreti açıklaması: İnsan hakkı ihlalidir
Metin Feyzioğlu'ndan avukat ücreti açıklaması: İnsan hakkı ihlalidir