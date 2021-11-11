Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar! Hedefimiz bir yılda tamamlamak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, Türkiye'nin orman varlığını da yüz ölçümünün üçte birine ulaştırmak istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı, ''İnsanoğlunun son asırlarda doğal kaynaklara saldırması artık sürdürülemez bir boyuta gelmiştir'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- 'İklim krizinin gündemimizde daha çok yer ettiği bu dönemde fidan diken herkese teşekkür ediyorum. İnsanoğlunun son asırlarda bitmez tükenmez hırsla doğal kaynaklara saldırması artık sürdürülemez bir boyuta gelmiştir.

5.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk

- Tabiatın ikazlarını görüyor, verdiği mesajları alıyoruz. Diktiğimiz her fidan mücadelemizin işaretir. Türkiye 2023 için sıfır emisyon hedefini ortaya koymuştur. 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

Türkiye, ağaçlandırmada Avrupa'da birinci

- Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci sırada yer alıyor. Orman varlığımızın artırılması konusunda daima ön saflarda yer alacağız. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır.

Artık her yıl Kıbrıs kadar toprak kaybetmiyoruz

- Erozyonla kaybedilen toprak miktarını 154 milyon tona kadar düşürdük. Artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı kaybetmiyoruz. Ülkemiz ormanlarının yüzde 54'ü yangınlara karşı hassas alanlardan oluşuyor.

- Akdeniz Bölgesi iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında gösteriliyor. Orman yangınlarına karşı uluslararası seviyede güçlü işbirlikleri oluşturmamız gerekiyor.

Yanan ormanları 1 yılda ağaçlandıracağız

- Kapasitemizi geliştirmeye ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı orman teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz yangından zarar gören alanları 1 yıl içinde ağaçlandırmak. Geleceğe Nefes Kampanyası'yla 252 milyon fidanı yıl bitmeden toprakla buluşturacağız.

Her öğretmen için bir fidan kampanyası

- Her öğretmen için bir fidan dikimi kampanyası başlattık. 1000 fidanla katılacağımız kampanya ile öğretmenlerimiz adına ülkemize bir milyon 200 bin fidan daha kazandıracağız. 81 ilimize 81 Millet Ormanı kurarak vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanmasını sağlayacağız.