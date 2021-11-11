Şehit abisine küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a kötü haber! Hakkında fezleke hazırlandı!
Şehit abisinin boğazını sıkıp bacısına küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlandı...Abone ol
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.