Kulüp dizisi Çelebi kimdir gerçekte kim oynuyor?

Netflix'in yeni Türk dizisi Kulüp yayına girdiği ilk günden büyük ses getirdi. Kulüp dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Yahudi olan Matilda'nın kızı Raşel ile yıllar sonra birleşen hikayesini konu eden Kulüp'te Yahudilerin dini inanışlarına da yer veriliyor. Peki Kulüp dizisinde Kulüp'ün yöneticisi Çelebi'yi kim oynuyor, Fırat Tanış kimdir?

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Netflix'te yayınlanan yeni Türk dizisi Kulüp kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi ve kısa sürede büyük beğeni topladı. 6 bölümden oluşan 1. sezonu ile büyük ilgi gören Kulüp dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Yahudi olan ve hamile kaldığı sevgilisini öldürerek hapse giren Yahudi Matilda'nın afla birlikte hapisten çıkmasını ve yetimhaneye bırakılan kızı Raşel ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmesini konu alıyor. Kulüp dizisinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Barış Arduç, Salih Bademci ve Metin Akdülger yer alıyor. Dizide özellikle Salih Bademciliğinin oyunculuğu alkış topladı.

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği Kulüp dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kulüp'te işe başlayan bir anne olan Matilda'ya; Asude Kelebek, Matilda'nın yetiştirme yurdunda büyüyen kızı Raşel'e; Barış Arduç, Raşel'in sevgilisi Fıstık İsmet'e; Salih Bademci, Kulüp'ün yıldız sanatçısını Selim Songür'e; Metin Akdülger, Kulüp'ün patronu Orhan'a; Fırat Tanış ise Kulüp'ün yöneticisi Çelebi'ye hayat veriyor.

Kulüp dizisi oyuncuları:

Netflix’in Türk yapımı projelerinden olan Kulüp’te yer alan oyuncular şu şekilde;

Gökçe Bahadır

Barış Arduç

Salih Bademci

Fırat Tanış

Metin Akdülger

Asude Kalebek

Suzan Kardeş

İştar Gökseven

Merve Şeyma Zengin

Sezer Arıçay

Doğanay Ünal

5 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Fırat Tanış, Gürcishan Ahıska kökenlidir. Tam ismi Nuri Fırat Tanış'tır. Lise yıllarında oyunculuğa merak salmıştır. O dönemlerde düzenlenen Liseler arası Tiyatro Yarışmasında oyunculuk ödülleri kazanmıştır. Aynı zamanda köşe yazarı ve müzisyendir.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Tanış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda 2001 yılına kadar oyunculuk yaptı. Aynı zamanda birçok akademide oyunculuk dersi verdi. İlk kez kamera karşısına Kanal 6'da yayınlanan "Radyo Madyo" dizisi ile geçti.

Profesyonel olarak ilk dizi projesi 2002 yılında TRT'de yayınlanan Yeditepe İstanbul'dur. 2009'da ise Kanal D'de ekrana gelen 'Geniş Aile' dizisindeki 'Koyu Bilal' rolüyle çıkış yakalamıştır. 2002'de "Sır Çocukları" isimli Sinema filminde beyaz perdeye ilk adımını atmıştır. Oyuncu, bu filmdeki rolüyle birçok ödül kazanmıştır.

Ünlü oyuncu, 2013 yapımı "Karınca Kapanı" isimli sinema filminin yönetmenliğinin yanı sıra başrol ve senaryosunu da üstlenmiştir. İlk evliliğini şarkıcı Gülay Sezer ile yapmıştır. 2014 yılında ise Kübra Tanış ile ikinci evliliğini yapmıştır. Bu evlilikten bir kızı vardır. 2017 yılında İstanbullu Gelin dizisinde Adem karakterine hayat verdi.