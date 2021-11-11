Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! 595 lira olan gram altın daha da yükselecek

Altın fiyatları yeniden tarihi seviyelere yükseldi. Dolar kurunda yaşanan sert yükseliş altını da etkiledi. Gram altın 595 lirayı aşarken, çeyrek altın da 971 lira oldu. Altında yükselişin sürmesi bekleniyor.

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Altın fiyatları ABD'de açıklanan enflasyon verisiyle daha da güçlendi. Yüzde 6.2 seviyesinde açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi altında yükseliş ivmesini tetikledi.

Ons altındaki yükselişin yanında döviz kurlarındaki hareketlilik gram altını yeni rekor seviyesine yükseltti. Dün 589 lira olan gram altın şu sıralar 595 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın da 971 lira...

Gram:595,00 Çeyrek:971,00 Cumhuriyet:3.894,00 Yarım:1.954,00

Yıl sonu tahmini 585 TL seviyesinde

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir devam ederken Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'tan çarpıcı bir tahmin geldi.

Gram altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devamının beklediğini belirten Erbaş, “Gram altında yıl sonu beklentimiz 582-585 TL seviyesinde. Ons altında ise 1800 dolar öngörüyoruz.” dedi.

Altın gerilemeyecek

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de altın fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Memiş, "Her yıl 100 üstüne koyan bir gram altın var. Gerilemedi, gerilemeyecekte" açıklamasını yaptı.