Eyüpsultan'da bir iş yerinde patlama Yaralılar var

Eyüpsultan'da iki katlı işyerinin birinci katındaki saç tokası ve düğme imalatı yapılan dükkanda patlama oldu.

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EYÜPSULTAN'da iki katlı işyerinin birinci katındaki saç tokası ve düğme imalathanesinde meydana gelen patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, işyerinde ufak çaplı hasar oluştu.

Eyüpsultan, Çiftçi Ali Sokak'taki 2 katlı işyerinin birinci katında bulunan saç tokası ve düğme imalathanesinde saat 12.30 sıralarında patlama oldu. Gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği öne sürülen patlamada imalathanenin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda Önül Ünsal ve Burak Çalışkan isimli 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlama nedeniyle imalathanede ufak çaplı hasar oluştu.