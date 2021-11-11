Market çalışanları paylaşmaya başladı! İşte zamlarda gelinen son nokta....

Dolar 10 Lira sınırına dayanırken bazı market çalışanları sosyal medyadan değişen fiyatların etiketlerini çekerek paylaşıyor. Zamlarla birlikte pahallılığın artış oranını yansıtan etiketler kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

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Bisküviden çamaşır ve bulaşık makinesinde kullanılan ürünlere kadar gelen zamlar vatandaşların gündeminde. Son günlerde ürünlere gelen zamlar eski ve yeni etiketlerle paylaşılıyor.

Paylaşımlarla ilgili yorum yapan vatandaşlar 'benim para algım bozuldu artık ne pahalı ne ucuz anlayamıyorum' dedi.

İşte sosyal medyada paylaşılan zamlı etiketlerden bazıları...