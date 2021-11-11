Fıstık İsmet Netflix Kulüp dizisinde kimdir gerçekte kim oynuyor?

Netflix'in yeni Türk dizisi Kulüp yayına girdiği ilk günden büyük ses getirdi. Kulüp dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Yahudi olan Matilda'nın kızı Raşel ile yıllar sonra birleşen hikayesini konu ediyor. Peki Kulüp dizisinde Matilda'nın kızı Raşel'in sevgilisi taksici Fıstık İsmet'i kim oynuyor, Barış Arduç kimdir, kaç yaşında?

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Netflix'te yayınlanan yeni Türk dizisi Kulüp kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi ve kısa sürede büyük beğeni topladı. 6 bölümden oluşan 1. sezonu ile büyük ilgi gören Kulüp dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Yahudi olan ve hamile kaldığı sevgilisini öldürerek hapse giren Yahudi Matilda'nın afla birlikte hapisten çıkmasını ve yetimhaneye bırakılan kızı Raşel ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmesini konu alıyor. Kulüp dizisinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Barış Arduç, Salih Bademci ve Metin Akdülger yer alıyor. Dizide özellikle Salih Bademciliğinin oyunculuğu alkış topladı.

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği Kulüp dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kulüp'te işe başlayan bir anne olan Matilda'ya; Asude Kelebek, Matilda'nın yetiştirme yurdunda büyüyen kızı Raşel'e; Barış Arduç, Raşel'in sevgilisi Fıstık İsmet'e; Salih Bademci, Kulüp'ün yıldız sanatçısını Selim Songür'e; Metin Akdülger, Kulüp'ün patronu Orhan'a; Fırat Tanış ise Kulüp'ün yöneticisi Çelebi'ye hayat veriyor.

Barış Arduç kimdir:

Arduç, 1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen şehrinde, emlakçılık yapan Gülay ve Erol Arduç çiftinin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslen, Arnavut kökenli olan oyuncu, baba tarafından Ordu Fatsa'lı, anne tarafından Artvin Arhavi'lidir. Onur Arduç adında ağabeyi ve Mert Arduç isminde de kardeşi bulunuyor. 8 yaşında ailesiyle beraber yurtdışından Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilkokulu Sakarya ve Gölcük'te bitirdi. 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te yaşanan deprem sebebiyle ailesi ile beraber Bolu'ya taşınmak zorunda kaldı. Ortaokulu ve lise 1. sınıfı Bolu'da okuduktan sonra, lise 2. sınıfta ailesiyle beraber İstanbul'a gelerek ortaöğrenimini burada tamamladı.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat uyum sağlayamadı ve İstanbul'a geri döndü. Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile 'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı. Daha sonra tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışıp Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitimine katıldı ve profesyonel oyunculuğa adım attı.

Barış Arduç, ilk olarak 2011 yılında Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili, Pis Yedili gibi dizilerde yardımcı oyuncu olarak oynamıştır. Daha sonra 2012 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde çekilmeye başlanan genel yönetmenliğini ve hikâyesini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı ve Atvekranlarında yayınlanan Benim İçin Üzülme adlı dizide Ahmet Avcıoğlu karakteriyle adından söz ettirdi. Barış Arduç, ilk sinema filmi deneyimi olan ve yönetmenliğini Hakan Yonat'ın yaptığı 2014 yapımı Sadece Sen adlı sinema filminin son sahnesinde Emin karakterini oynadı.

Genç oyuncu, uzun yıllar birlikte olduğu Gupse Özay ile 2020 yılında nikah masasına oturdu. Arduç'un boyu 1,87'dir.