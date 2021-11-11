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Türkiye-Cebelitarık maçını Sergii Boiko yönetecek

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Türkiye-Cebelitarık maçını Sergii Boiko yönetecek

Türkiye A Millİ Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım 2021 Cumartesi günü Cebelitarık ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

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Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Sergii Boiko yönetecek.

Boiko'nun yardımcılıklarını Volodymyr Volodin  ve Viktor Nyzhnyk yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Viktor Kopiievskyi olacak.

Maçta aynı ülkeden Ievgenii Aranovskyi VAR, Viktor Matyash ise AVAR olarak görev alacak.

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