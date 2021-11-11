40 bin sağlık personeli atama takvimi 2021 personel alımı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 40 bin sağlık personeli atama müjdesini verilmesinin ardından gözler başvuru tarihlerine çevrildi. 40 bin sağlık çalışanı alımında KPSS puanı öncelikli olacak. Peki sağlık personeli alımı ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak ve 40 bin kadro dağılımı belli oldu mu?

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Uzun zamandır atama bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi ve 40 bin sağlık çalışanı atamasının talimatını verdiğini duyurdu. Bu heyecanlandıran gelişmenin ardından atama bekleyen binlerce sağlık personeli 40 bin sağlık personeli ataması ne zaman, başvurular nereye yapılacak, kadro dağımı belli oldu mu sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

Bakanlık tarafından ihtiyaç dahilinde belirlenecek eksik kadro ve branşlara atamalar başvuru kılavuzu ile gerçekleşecek. 40 bin personel alımında KPSS puanları da dikkate alınacak.

40 bin sağlık personeli kadro dağılımı belli mi: Sağlık Bakanlığı'nın "2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başvurular 16 Kasım'da sona erecek

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları yarın başlıyor.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

16 Kasım'da sona erecek başvuruların değerlendirme sonuçları 24 Kasım'da bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Kura çekimi ise 2 Aralık'ta yapılacak.

40 bin atama ne zaman: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülkemizin gündemden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve vatandaşlarımızın telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtik."

Bakan Koca atamanın detaylarını açıkladı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, salgın şartlarından uzaklaştıkça, çok yönlü iyileştirme için sağlam adımlar atacaklarını bildirerek, şunları kaydetmişti:

"Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."