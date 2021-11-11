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Bursa'da kuyumcu soygunu: 100 bin liralık altın silah zoruyla çalındı

Bursa'da kuyumcu soygunu: 100 bin liralık altın silah zoruyla çalındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir kuyumcuya gelen silahlı kişi, 100 bin lira değerinde altın çalarak kaçtı.

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Barbaros Mahallesi'ndeki kuyumcuya gelen bir şüpheli iş yeri sahibi S.K'ye silah doğrultarak altınları istedi.

S.K'nin verdiği altınları alan zanlı yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

İş yeri sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şüphelinin kuyumcudan 100 bin lira değerinde altın çaldığı, alınan bazı bileziklerin ise imitasyon olduğu öğrenildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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