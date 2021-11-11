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Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Dün 3.3 büyüklüğündeki depremle sallanan Adana'da bu kez de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD'dan yapılan açıklama...

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ADANA'nın Karaisalı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede dün de 3.3 büyüklüğünde deprem olmuştu. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Karaisalı ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 10.17'de meydana geldi. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde olan deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. 

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