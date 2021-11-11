Bakan Murat Kurum açıkladı! Depozito uygulaması Ocak 2022'de başlıyor! Market parasını ödeyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Depozito uygulamasına 2022 Ocak ayı itibarıyla başlayacağız."

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Depozito iade sistemi ile hem çevre korunacak hem de ekonomik katkı sağlanacak. Yılbaşından itibaren Türkiye'de kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlarda depozito sistemi geçerli olacak ve ambalaj markete iade edildiğinde ücreti geri alınacak.

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