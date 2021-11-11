Bahar Korçan ne kanseriydi neden öldü hastalığı neydi?

Ünlülerin modacısı olarak tanınan Bahar Korçan yumurtalık kanseri nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti. Başta Tarkan, Sezen Aksu gibi ünlü isimleri giydiren Bahar Korçan, uzun süredir yumurtalık kanseri ile boğuşuyordu. Peki Bahar Korçan kimdir, aslen nereli, evli mi, çocukları var mı?

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Başta Tarkan, Sezen Aksu gibi ünlü isimleri giydiren, ünlülerin modacısı olarak bilinen Bahar Korçan 57 yaşında yumurtalık kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Bahar Korcan kimdir, aslen nereli soruları merak konusu oldu.

Korçan’ın ölüm haberinin ardından dostları sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı.

Oyuncu Yaprak Özdemiroğlu da Twitter sayfasında “Bahar Korçan vefat etmiş, mekanı cennet olsun” notunu paylaştı.

Bahar Korçan kimdir: Bahar Korçan, 1992’de İstanbul Tekstil ve İhracatçıları Birlikleri’nin düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu.

1993 yılında Türkiye’nin ilk moda tasarım ofisini açtı. 1999 yılında İstanbul Moda Günleri’nde En İyi Tasarımcı seçildi.

O dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi.

Moda Tasarımcıları Derneği’nin başkanlığını yaptı.