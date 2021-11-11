Mehmet Barlas kendini "fantazi yaptım" diye savundu!

Bir bakarsınız CHP kapatılmış olabilir" diyen, "ülke aleyhine zararlı kişilerin sürgün edilmesi için liste mi yapmaya başlasak" satırlarına imza atan Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'tan eleştirilere cevap geldi. Barlas, "Aklı başında olan her kişi yazılarımdaki fantezileri de anlar. Ben fantezi olsun diye bunların milletvekilliği meşruiyetlerini kaybedeceklerinden söz etmiştim" dedi.

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"Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçme girmesi yasaklanmış olabilir" sözleri tartışma yaratan ve isim vermeden bazı milletvekillerinin sınırdışı edilmesinin müstahak olduğunu söyleyen Mehmet Barlas, bugün "fantazi yaptım" dedi. Barlas bugünkü yazısında "Ben fantezi olsun diye bunların milletvekilliği meşruiyetlerini kaybedeceklerinden söz etmiştim, ama bazıları o kadar ciddiye aldı ki iki gündür televizyonlar, makaleler ve sosyal medya benim bu sözlerim üzerinde gelişiyor" dedi. Barlas, yazısında şunları kaydetti:

'Şunu yaz, bunu yazma" demek akıl kârı mıdır?'

"Bugün 21. yüzyıldayız, her şeyin eskisi gibi olması gerekmiyor. İnsanların beyinlerini dondurup 'Şunu yaz, bunu yazma" demek akıl kârı mıdır? Yani yalancıları, küfürbazları, PKK yanlılarını, FETÖ'cüleri öveceksin ve bunlara sınırsız meşruiyet tanıyacaksın; bunun aksini söylediğin zaman da 'Vay efendim, Mehmet Barlas partilerin kapatılmasını, milletvekillerinin 150'likler gibi sınır dışı edilmesini istiyor' diyeceksin.

Abdülkadir Selvi bile işi ciddiye almış!

Aklı başında olan her kişi ve Türk siyasetinin geçmişi hakkında biraz bilgi sahibi olanlar, benim yazdığım yazılardaki fantezileri de anlar. Ama şaşıyorum. Mesela ciddiyetine çok güvendiğim Abdulkadir Selvi bile işi ciddiye almış.

Yalancılar, küfürbazlar ve hainler de şapa otururlar!

Bundan sonra da yarım yüzyıldır yaptığım gibi gözlemlerimle gerçekleri yorumlamaya çalışacağım. Sonuçta gerçekler daima haklı çıkar. Yalancılar, küfürbazlar ve hainler de şapa otururlar. Bu ebedi gerçeği unutmayalım."