Aidatlar nasıl belirlenmeli? Apartman aidatlarına dikkat

Otoparktan asansöre, temizlikten tadilata pek çok konuda site yönetimleri ile apartman sakinleri arasında yaşanan sorunlar her geçen gün artıyor.

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Ev sahibi ya da kiracı fark etmiyor! Hemen her gün apartman sakinleriyle yöneticilerin karşı karşıya geldiği yeni bir sorun ortaya çıkıyor. Bunların başında da elbette aidatlar geliyor. Zaman zaman can yakan bu aidatlar nasıl belirleniyor, ödememek mümkün mü, üst sınır ne kadar? Avukat Cihat Demirbağ ve Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren önemli uyarılarda bulundu.

Büyük veya orta halli sitelerde toplanan aidat miktarları, bu paraların doğru kullanılmadığı iddiaları ve verilen bazı cezalar tartışılıyor. Esas amacın gelir elde etmek değil, zorunlu giderlerin adil bir şekilde paylaşılması olduğu site yönetimleri, zaman zaman yöneticilerin kâr amacı güttüğü yerler haline geldi.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Tuzla'da bulunan 250 dairelik lüks bir sitede, inşaat firması geçici olarak site yönetimini üstlendi. İddialara göre, son 3 aydır yönetimin yapmış olduğu bazı uygulamalar ve cezalar site sakinlerini canından bezdirdi. Yaklaşık 250 dairenin bulunduğu sitede insanlar, 'asgari ücret cezası' adı altında kendilerine cezalar kesildiğini, ödemedikleri takdirde çeşitli bahanelerle araçlarıyla otoparka giremediklerini ve site yönetimi tarafından iş yerlerine şikayet mailleri atıldığını dile getirdi. Peki durum neden bu raddeye geldi? Site yönetimlerinde yaşanan sorunların ve ödenen ücretlerin doğru kullanılmamasının önüne nasıl geçilebilir?

Hukuki yükler mantıklı gelmiyor

Avukat Cihat Demirbağ, apartman sakinlerinin günlük hayat telaşlarında ek bir yük istemediklerinden dolayı site yönetimini, sitelerde emekli olan insanlara terk ettiklerini ve sorunların böylece başladığını savundu. "Bu görevi basit görerek işe başlayanlar ise aslında ne kadar büyük hukuki sorumluluk yüklendiklerini avukatlarla muhatap oldukça öğreniyorlar" diyen Demirbağ, alınan bu hukukî yüklerin kimseye mantıklı gelmediğini belirtti. Site yönetiminde yer alan kişilerin İş Kanunu, Ücretli İzin Yönetmeliği, Sendikalar Kanunu, Ceza Kanununda Bazı Hususlar, Kimlik Bildirme Kanunu vb. mevzuata hakim olması gerektiğinin altını çizdi.

Rant burada başlıyor

Durum böyle olunca kimsenin bu görevi yüklenmek istemediğini ve böylelikle işi profesyonel yönetim şirketlerine yaptırdıklarını söyleyen Cihat Demirbağ, "Profesyonel yönetim şirketleri işin içine girince konu bir ticari işe dönüşüyor" dedi. İnsanların komşularına ödemekten imtina ettikleri bedelden kat kat fazlasını bu şirketlere ödediklerini belirten Demirbağ, "Bu şirketler ise yönetim ücreti dışında verdikleri güvenlik, temizlik hizmetleri ve bunların kullandıkları malzemelere dahi kârlar koyarak sitelere satıyorlar. İşte rant burada başlıyor" diye konuştu.