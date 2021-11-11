BIST 1.624
DOLAR 9,93
EURO 11,41
ALTIN 592,26
HABER /  GÜNCEL

Amanoslar'da Eren Kış-2 operasyonu başlatıldı

Amanoslar'da Eren Kış-2 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Hatay’da Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı.

Abone ol

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Hatay'da “Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 718 personel ve 62 operasyonel tim görev alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya rafa kaldırmıştı geri geliyor S-550 projesi geri geliyor
Rusya rafa kaldırmıştı geri geliyor S-550 projesi geri geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan 'Erdoğan ile küs müsünüz?' sorusuna şaşırtan yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan 'Erdoğan ile küs müsünüz?' sorusuna şaşırtan yanıt
Adana'da orman yangını! Ekipler olay yerinde
Adana'da orman yangını! Ekipler olay yerinde
SpaceX uzaya ekip gönderdi 6 ay kalacaklar
SpaceX uzaya ekip gönderdi 6 ay kalacaklar
11 Kasım evde bakım maaşları hangi illerde yattı sorgulama
11 Kasım evde bakım maaşları hangi illerde yattı sorgulama
İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ ve El Kaide operasyonu Gözaltılar var
İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ ve El Kaide operasyonu Gözaltılar var
Koronavirüsün ölümcül nedeni belli oldu! En çok pıhtıyla öldürüyor
Koronavirüsün ölümcül nedeni belli oldu! En çok pıhtıyla öldürüyor
Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
BioNTech aşısında 3. doz aşılama bugün başlıyor! 18 yaş üstü herkes yaptırabilecek tek şartı var
BioNTech aşısında 3. doz aşılama bugün başlıyor! 18 yaş üstü herkes yaptırabilecek tek şartı var
Çin Devlet Başkanı Şi'den 'Asya-Pasifik'te soğuk savaş cepheleşmesinden kaçınma' çağrısı
Çin Devlet Başkanı Şi'den 'Asya-Pasifik'te soğuk savaş cepheleşmesinden kaçınma' çağrısı