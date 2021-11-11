Koronavirüsün ölümcül nedeni belli oldu! En çok pıhtıyla öldürüyor

Özellikle damar tıkanıkları, kalp,, diyabet, tansiyon, obezite hastalarının risk altında olduğu pıhtı atma durumu en çok koronavirüs geçirenleri zorluyor. Koronavirüse yakalananların ölümlerinin büyük çoğunluğu pıhtı atması yüzünden oluyor.

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Pandemi öncesinde de her dört ölümden birinin pıhtıya bağlı gelişen kalp krizi, inme ve toplar damar tıkanması olduğunu vurgulayan uzmanlar, virüsün bu oranları artırdığını söyledi.

İlk defa ortaya çıktığında bir solunum yolu hastalığı olarak bilinen ve sadece akciğerleri etkilediği düşünülen koronavirüse bağlı ölümlerin en önemli sebebinin virüsün etkisiyle vücutta oluşan pıhtılar olduğu bildirildi.

Pıhtının bağışıklık sisteminin Covid-19 virüsü ile savaşı sırasında ortaya çıktığını söyleyen Türkiye gazetesine konuşan Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Reyhan Diz Küçükkaya koronavirüs pandemisi öncesinde de dünyada her dört kişiden birinin pıhtı sebebiyle hayatını kaybettiğini belirterek “Bu açıdan bakıldığında günümüzde insanoğlunun en önemli sağlık tehdidinin ‘pıhtı’ olduğu anlaşılıyor. Özellikle ağır geçirilen Covid-19 enfeksiyonlarında tromboz dediğimiz pıhtı gelişme riski katlanarak artıyor. Hem enfeksiyon sırasında hem de sonrasında meydana gelen ölümlerin en önemli sebebi damarların içinde oluşan pıhtılar” dedi.

Ölüm oranlarının artmasında Covid etkisi

İki yıldır bütün dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisi sırasında koronavirüs enfeksiyonuna bağlı olarak yaklaşık 5 milyon kişi hayatını kaybetti. 47. Ulusal Hematoloji Kongresi’nin basın toplantısında yaptığı konuşmada pandemi sürecinde tromboza bağlı ölüm tablosunun korkutucu olduğunu ve ölüm oranlarının artmasında Covid-19’un büyük etkisi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Küçükkaya “Covid-19 salgını sürerken iki yılda yaklaşık 18 milyon insanın kalp kriziyle (kalp damarlarının trombozu), 10 milyon kişi inme (beyin damarlarının trombozu) ve 3 milyon kişi de toplardamarların tıkanması sebebiyle hayatını kaybetti. Bu ölümlerin önemli bir kısmı Covid-19 virüsü yüzünden meydana geldi” diye açıkladı.

Prof. Dr. Küçükkaya, "Ağır Covid-19 hastalarında hem akciğer küçük damarlarında hem de kalp ve beyin damarlarında tromboz görülme sıklığı yüksektir. Bu durum bu hastalarda en önemli ölüm sebebidir" dedi.

Neden pıhtı gelişiyor?

Bütün ağır infeksiyonlar sırasında, mikroplar veya toksinlerin dokularda ve damarlarda hasara sebep olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Küçükkaya, bağışıklık sistemi mikroplarla savaşırken açığa çıkan maddelerin pıhtılaşma sistemini uyardığını belirterek “Amaç mikropları pıhtı ağıyla çevirmek ve kana karışmalasına engel olmaktır. Ağır infeksiyonlarda bazen bu süreç kontrolden çıkabilir. İnfeksiyon alanında ve vücudun başka yerlerinde pıhtılar oluşabilir. Ağır Covid-19 hastalarında hem akciğer küçük damarlarında hem de kalp ve beyin damarlarında tromboz görülme sıklığı yüksektir. Bu durum bu hastalarda en önemli ölüm sebebidir. Obezite, diyabet, kalp hastalığı, kanser gibi zaten pıhtı riski yüksek hastalarda Covid-19 hastalığından ölümlerin fazla olmasının da en önemli nedeni budur” diye konuştu.

Anne adayları dikkat

Toplumda bazı grupların Covid-19 enfeksiyonu dışında da tromboz riski altında olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Küçükkaya, özellikle hamilelerin, doğum kontrol ilaçları ve âdet düzenleyiciler gibi östrojen içeren hormon ilaçları kullananlarda riskin yüksek olduğunu belirterek “Kalp hastalıkları, kanserler, ağır infeksiyonlar, büyük ameliyatlar, bazı ortopedik operasyonlar, bazı kan ve romatizma hastalıkları seyrinde damar tıkanıklığı artabilir. Yaşlanma da bir risk faktörüdür. Yaşlanma ile damarlar da bozulur ve pıhtı riski artar” dedi.