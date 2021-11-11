BIST 1.624
DOLAR 9,93
EURO 11,41
ALTIN 592,26
HABER /  MEDYA

Görevi muhalefeti diri tutmak olan AK Partililer! Her söyledikleri muhalefete yarıyor

Görevi muhalefeti diri tutmak olan AK Partililer! Her söyledikleri muhalefete yarıyor

Son günlerdeki yazılarıyla Mehmet Barlas, dünkü Anıtkabir paylaşımıyla AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'ya Ahmet Hakan'dan eleştiri geldi. Ahmet Hakan, Barlas ve Çamlı'yı "Muhalefeti diri tutan muktedirler" dedi...

Abone ol

"Bir sabah kalkmışız CHP kapatılmış" ve "Hainlik edenlerin listesini yapalım" yazıları nedeniyle sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas eleştirilerin hedefinde. AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise, 10 Kasım'da Anıtkabir fotoğrafını paylaşarak mescid istemesiyle tepki çekti. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Barlas ve Çamlı'nın ismini vermeden çarpıcı bir yazı kaleme aldı... İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı...

Muhalefeti diri tutan muktedir söylemler...

CHP’yi kapatmak lazım.
Hainleri sürgüne göndermek gerek.
Anıtkabir’in bir köşesinde de mescit olsaydı.
Falan filan...

Güya muhalefeti rahatsız etmek için söylüyorlar!

Bunlar son birkaç gün içinde iktidar dostlarının, muhalefeti rahatsız etmek için söylediği sözler.
İşin bir ahlaki boyutu var.
Hadi onu bir tarafa bırakalım.
Ve sadece siyasi yarış boyutuna bakalım:

Muhalefete gollük paslar veriyorlar

Bu tür yaklaşımların tümü...
Muhalefete moral veriyor.
Muhalefete söylem üstünlüğü sağlıyor.
Muhalefeti diri ve canlı tutuyor.
Kısacası...
Kendilerini iktidar dostu olarak konumlandıranlar, gollük pası veriyorlar.
Muhalefete de pası değerlendirmek kalıyor.

İlgili Haberler
AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'dan olay Anıtkabir paylaşımı! 'Keşke mescid olsaydı!' Mehmet Barlas'tan skandal yazı! Sınır dışı edeceklerimizin listesini yapalım Mehmet Barlas'tan olay yazı! CHP'ye kapatma davası mı açılacak?
ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı, doktor, diş hekimi ve eczacı alacak! İşte başvuru ve atama takvimi
Sağlık Bakanlığı, doktor, diş hekimi ve eczacı alacak! İşte başvuru ve atama takvimi
Hastane yolunda doğum sancıları başlayan anne, ambulansta doğum yaptı
Hastane yolunda doğum sancıları başlayan anne, ambulansta doğum yaptı
Evergrande battı! Para piyasalarında panik var
Evergrande battı! Para piyasalarında panik var
Pentagon'dan skandal YPG/PKK açıklaması!
Pentagon'dan skandal YPG/PKK açıklaması!
Balıkesir'de kovalamacada şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir polis şehit oldu
Balıkesir'de kovalamacada şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir polis şehit oldu
Lütfü Türkkan MİT'in gizli belgelerini yayınlamış
Lütfü Türkkan MİT'in gizli belgelerini yayınlamış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a başsağlığı
Milli Muharip Uçağı rakiplerine fark atacak
Milli Muharip Uçağı rakiplerine fark atacak
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı
Yunanistan'da sahte aşı olmak için 400 avro verenlere gerçek aşı yapıldı
Yunanistan'da sahte aşı olmak için 400 avro verenlere gerçek aşı yapıldı