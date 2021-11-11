Görevi muhalefeti diri tutmak olan AK Partililer! Her söyledikleri muhalefete yarıyor

Son günlerdeki yazılarıyla Mehmet Barlas, dünkü Anıtkabir paylaşımıyla AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'ya Ahmet Hakan'dan eleştiri geldi. Ahmet Hakan, Barlas ve Çamlı'yı "Muhalefeti diri tutan muktedirler" dedi...

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"Bir sabah kalkmışız CHP kapatılmış" ve "Hainlik edenlerin listesini yapalım" yazıları nedeniyle sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas eleştirilerin hedefinde. AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise, 10 Kasım'da Anıtkabir fotoğrafını paylaşarak mescid istemesiyle tepki çekti. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Barlas ve Çamlı'nın ismini vermeden çarpıcı bir yazı kaleme aldı... İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı...

Muhalefeti diri tutan muktedir söylemler...

CHP’yi kapatmak lazım.

Hainleri sürgüne göndermek gerek.

Anıtkabir’in bir köşesinde de mescit olsaydı.

Falan filan...

Güya muhalefeti rahatsız etmek için söylüyorlar!

Bunlar son birkaç gün içinde iktidar dostlarının, muhalefeti rahatsız etmek için söylediği sözler.

İşin bir ahlaki boyutu var.

Hadi onu bir tarafa bırakalım.

Ve sadece siyasi yarış boyutuna bakalım:

Muhalefete gollük paslar veriyorlar

Bu tür yaklaşımların tümü...

Muhalefete moral veriyor.

Muhalefete söylem üstünlüğü sağlıyor.

Muhalefeti diri ve canlı tutuyor.

Kısacası...

Kendilerini iktidar dostu olarak konumlandıranlar, gollük pası veriyorlar.

Muhalefete de pası değerlendirmek kalıyor.