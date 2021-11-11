Hastane yolunda doğum sancıları başlayan anne, ambulansta doğum yaptı

KARAMAN’da doğum sancıları başlayan anne, özel araçla hastaneye götürülürken yolda karşılayan ambulansta doğum yaptı.

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Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce merkeze bağlı Aşağıkızılca köyünde sancıları başlayan anneyi yakınları özel araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmek için yola koyulurken, durumu da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine aracı karşılamak üzere Karaman’dan hemen acil sağlık ekibi yola çıktı. Sağlık ekibi, yolda karşıladığı anneyi ambulansa aldı. Sancıları artan anne, sağlık ekibinin müdahalesiyle ambulansta bir erkek bebek dünyaya getirdi. Sağlık durumları iyi olan anne ve bebeği hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, doğum sancıları başlayan bir annenin Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin yardımıyla ambulansta doğum yaptığını bildirdi. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karaman'daki Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin, köyden yola çıktıktan kısa süre sonra doğum sancıları başlayan anne için harekete geçtiklerini belirtti.

Bakan Koca, "Ekibimiz anne adayına ulaşıp doğumu ambulansta gerçekleştirdi. Bir erkek bebek, biraz aceleci. Anne oğul hastanede ve iyiler." bilgisini paylaştı.