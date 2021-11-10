Türkiye 10 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 358 bin 251 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 117 milyon 866 bin 846'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif vaka sayısının 450 bin 126 olduğunu açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Kasım 2021 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 251 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 27 bin 513 oldu.

"Düşünülenden büyük sonuçlara yol açacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: ''Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar.''

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