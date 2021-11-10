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Başkan Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'ndan zirveye ilişkin ilk açıklama

Başkan Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'ndan zirveye ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de 2 saat 15 dakikalık görüşme gerçekleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, zirve hakkında bir açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul etti. Basına kapalı görüşme, saat 15.00'te başladı. İkili arasındaki görüşme 2 saat 15 dakika sürdü.

Görüşmeye dair bilgiler veren Karamollaoğlu, hem Türkiye hem de dünyada yaşanan gelişmelerin ele alındığını söyledi.

"Bazı noktalarda fikirlerimiz aynı, bazılarında ise farklı"
Açıklamalarına devan eden Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bazı noktalarda fikirlerinin aynı olup bazı konularda da farklı görüşlere sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

"Dostane güzel bir görüşme oldu"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugünü randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz; ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

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