Kuzey Kore'nin 19 Ekim'de balistik füze fırlattığı saptandı

JAPONYA, Kuzey Kore'nin 19 Ekim'de 'iki değil bir balistik füze fırlattığını', diğer unsurun ise 'insan yapımı obje' olduğunu bildirdi.

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JAPONYA Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin füze denemesine ilişkin verilerin gözden geçirildiği ve 19 Ekim'de radara yakalanan iki unsurun 'balistik füze gibi algılandığı' aktarıldı.

Açıklamada Kuzey Kore'nin 19 Ekim'de iki değil bir balistik füze fırlattığının saptandığı ve saptanan diğer unsurun ise 'insan yapımı obje' olduğunun sonradan farkına varıldığı vurgulandı.

Hatalı hesaplama yapıldığı kabul edilen açıklamada Kuzey Kore'nin 19 Ekim'de bir balistik füze fırlattığının teyit edildiği bildirdi.