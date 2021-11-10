Asude Selma Kalebek kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?

Netflix'in yeni Türk dizisi Kulüp yayına girdiği ilk günden büyük ses getirdi. Kulüp dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Yahudi olan Matilda'nın kızı Raşel ile yıllar sonra birleşen hikayesini konu eden Kulüp'te Yahudilerin dini inanışlarına da yer veriliyor. Peki Kulüp dizisinde Matilda'nın yetimhanede büyüyen kızı Raşel kimdir, gerçekte kim oynuyor?

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Netflix'te yayınlanan yeni Türk dizisi Kulüp kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi ve kısa sürede büyük beğeni topladı. 6 bölümden oluşan 1. sezonu ile büyük ilgi gören Kulüp dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Yahudi olan ve hamile kaldığı sevgilisini öldürerek hapse giren Yahudi Matilda'nın afla birlikte hapisten çıkmasını ve yetimhaneye bırakılan kızı Raşel ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmesini konu alıyor. Kulüp dizisinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Barış Arduç, Salih Bademci ve Metin Akdülger yer alıyor. Dizide özellikle Salih Bademciliğinin oyunculuğu alkış topladı.

Dizide dikkat çeken isimlerden biri de Raşel karakterine hayat veren genç oyuncu Asude Selma Kalebek oldu. Hem oyunculuğu hem de duru güzelliği ile karakterini tam yansıtan Asude Selma Kalebek kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Kulüp dizisi Raşel karakteri kimdir:

Kulüp isimli dizide eski bir mahkumu canlandıran Gökçe Bahadır yani Matilda’nın kızı Raşel karakterine hayat veren isim Asude Selma Kalebek'tir.

Asude Selma Kalebek kimdir: 18 Haziran 1999, İstanbul doğumlu olan Asude Selma Kalebek Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda okulunun haricinde kendisini oyunculuk alanında geliştirmektedir.

Asude Selma Kalebek İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosu’ nda eğitimine devam etmektedir.

Asude Selma Kalebek, İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosundaki sahne çalışmaları yanı sıra 2021 yılında Netfix'in Türk yapımı dizilerinden biri olan Kulüp dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Dizide Raşel karakterini canlandırdı.