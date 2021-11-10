Berat Albayrak kitap yazıyor! Babası Sadık Albayrak açıkladı yer yerinden oynayacak

Rasim Ozan Kütahyalı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bir kitap kaleme aldığı bilgisini paylaştı. Kütahyalı, "Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor" dedi.

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Güneş gazetesinin yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Berat Albayrak’la ilgili sosyal medya paylaşımlarının ardından eski Bakanın babası Sadık Albayrak’ın kendisini aradığını söyledi. Kütahyalı’nın aktardığına göre 1 saat telefon görüşmesi yaptığı Sadık Albayrak, Berat Albayrak’ın 'i’tikafa girdiğini' ifade etti.

Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor

Sadık Albayrak'tan aldığı bilgileri "bomba" diyerek niteleyen Kütahyalı, "Berat Albayrak şu an tüm bu süreci ve daha da fazlasını anlatan bir kitap kaleme alıyor. O kitabın yazımıyla meşgul durumda. Yani kısacası: Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor" dedi.

'Bana kalsa ismi 'At izi, it izi' olurdu'

Kütahyalı söz konusu kitapla ilgili "Berat Albayrak’ın bu olay yaratacak kitabının ismini kendisi de yazar olan üstad Sadık Albayrak’a sordum, o konuda tüyo vermedi. Ama bana kalsa Berat Albayrak’ın daha önce kullandığı şu kavram çarpıcı bir kitap adı olurdu: At izi, it izi” diye yazdı.

Yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar

Kütahyalı, Sadık Albayrak'ın "Yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar" diye bir kitlenin olduğunun ve "bunların ilk günden beri Berat Albayrak’a düşmanlık yaptığının" da özellikle altını çizdiğini bildirdi.

Sadık Albayrak'ın ROK'u aramasına neden olan paylaşımı Rasim Ozan Kütahyalı, 8 Kasım günü yaptığı paylaşımda, Berat Albayrak'ın istifasının 1 yılı doldurduğunu hatırlatıp şunları yazmıştı: "Bugün fırtınalı Berat Albayrak istifası olayının(The İstifa)tam birinci yılı oldu. 1 yıldır bir adam kendini adeta tabuta koymuş, hiç ortada yok, kimse ile konuşmuyor ama hala o adam konuşuluyorsa -sevin sevmeyin- burada analiz edilmesi gereken bir politik olgu var demektir."

İşte ROK'un Berat Albayrak'ın dönüşüyle ilgili paylaşımları...

Berat Albayrak’ın hala unutulmayan ve konuşulan vakar istifasına dair yazdıklarımla ilgili üstad Sadık Albayrak beni aradı. 1 saat çok keyifli muhabbet ettik. Verimli bir sohbet oldu.

Sadık Albayrak önce bir kelimeme itiraz etti. Berat Albayrak’ın i’tikafa girdiğini ifade etti. İ’tikaf kelimesinin altını çizdi. Bu kavram (i’tikaf) böylece Türk siyaset literatürüne dahil olmuş oldu.

Sadık Albayrak çok önemli bir bomba bilgiyi daha ifade etti. Berat Albayrak şu an tüm bu süreci ve daha da fazlasını anlatan bir kitap kaleme alıyor. O kitabın yazımıyla meşgul durumda. Yani kısacası: Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor!

Berat Albayrak’ın bu olay yaratacak kitabının ismini kendisi de yazar olan üstad Sadık Albayrak’a sordum, o konuda tüyo vermedi. Ama bana kalsa Berat Albayrak’ın daha önce kullandığı şu kavram çarpıcı bir kitap adı olurdu:”At izi, it izi”

Sadık Albayrak “Yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar” diye bir kitlenin olduğunun ve bunların ilk günden beri Berat Albayrak’a düşmanlık yaptığının da özellikle altını çizdi. Yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar...

Umuyorum Berat Albayrak’ın büyük ilgi görecek bu kitabı, benim epey yazıp bir türlü bitiremediğim “Sultan Hamid, Kemal Paşa ve Tayyip Bey” ile bugünkü Türkiye’yi anlattığım “Devlet, Parti ve Aile” kitaplarıma benzemez. 2022 içinde bu kitabın yayınlanması bekleniyor.