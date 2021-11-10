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Cumhurbaşkanı Erdoğan Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul etti.  Basına kapalı görüşme, saat 15.00'te başladı. 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Beştepe'deki görüşme öncesi basın toplantısı düzenledi ve şu açıklamalarda bulundu:

Şu anda konuşmanın görüşmenin ne mahiyette olacağını kestirmek mümkün değil. Bazı endişelerimizi gündeme getireceğiz. Biz bugünkü sistemle kanaatlerimizi kesin bir şekilde ifade etmiştik. Biz bugünkü haliyle denetlenemeyen bir başkanlık sisteminin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Seçim başka denetleme başka bir şey.

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