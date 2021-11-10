BIST 1.617
DOLAR 9,84
EURO 11,36
ALTIN 577,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bartın'da 72 öğrenci ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bartın'da 72 öğrenci ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu

BARTIN'da taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören 72 öğrenci, ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye müracaat etti. İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, salgın tedbirleri kapsamında öğrencilere sulu yemek verilmediğini, gıda zehirlenmesinden şüphelenmediklerini söyledi.

Abone ol

Taşımalı eğitim kapsamında ildeki çeşitli okullarda öğrenim gören öğrencilerde mide bulantısı, ishal ve kusma şikayeti ortaya çıktı. Bunun üzerine 72 öğrenci, Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Tetkiklerin ardından bazı öğrenciler tedavi altına alındı.

"Gıda zehirlenmesinden şüphelenmiyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, gazetecilere, salgın tedbirleri kapsamında öğrencilere sulu yemek verilmediğini, gıda zehirlenmesinden şüphelenmediklerini söyledi.

Sağlık durumu ciddi olan bir öğrencinin bulunmadığını aktaran Acar, bazılarının tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, bazılarının da tedbir amacıyla müşahede altında tutulduğunu belirterek, "Bizim için önemli olan şu anda çocuklarımızın sağlık durumu ile ilgili korkulacak bir durumun olmaması. Yine de okullarda dağıtılan yiyecek ve içeceklerden numune alarak inceleme yapacağız." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gebze'de devrilen servis midibüsünde öldü tek hayali mimar olmaktı
Gebze'de devrilen servis midibüsünde öldü tek hayali mimar olmaktı
Kulüp dizisi konusu ve oyuncu kadrosu nedir Kulüp nereden izlenir?
Kulüp dizisi konusu ve oyuncu kadrosu nedir Kulüp nereden izlenir?
Balıkesir'de bahçede gömülü bulunan tanksavar mühimmatı imha edildi
Balıkesir'de bahçede gömülü bulunan tanksavar mühimmatı imha edildi
Camdaki Kız gerçek hikayesi kimi anlatıyor Nalan Alara Koçibey mi?
Camdaki Kız gerçek hikayesi kimi anlatıyor Nalan Alara Koçibey mi?
Rus savaş uçakları Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdi
Rus savaş uçakları Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdi
NASA'nın Ay'a insanlı uçuşu 2025'e ertelendi
NASA'nın Ay'a insanlı uçuşu 2025'e ertelendi
Manisa Müftülüğü'nden flaş karar! Sabah ezanının saati değiştirildi
Manisa Müftülüğü'nden flaş karar! Sabah ezanının saati değiştirildi
Hatay'da 'yüksek ses ile konuşma' tartışması! Komşusunu öldürdü
Hatay'da 'yüksek ses ile konuşma' tartışması! Komşusunu öldürdü
Temel Karamollaoğlu bugün Beştepe'de Erdoğan'la görüşecek! Ne konuşacağını açıkladı
Temel Karamollaoğlu bugün Beştepe'de Erdoğan'la görüşecek! Ne konuşacağını açıkladı
Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı servis kazasında 'hız' iddiası
Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı servis kazasında 'hız' iddiası