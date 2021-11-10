Manisa Müftülüğü'nden flaş karar! Sabah ezanının saati değiştirildi

MANİSA'da kış aylarında mesai saatlerine yetişme sorunundan dolayı sabah ezanının daha erken okunması yönünde vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Manisa Müftülüğü 15 Kasım'dan 1 Mart 2022 tarihine kadar imsak vaktinde sabah ezanını okuma kararı aldı.

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Türkiye’de kış aylarında daha önce başta İstanbul olmak üzere bazı illerde uygulanmaya başlanan sabah ezanının imsak vaktinde okunması kararı Manisa’da da uygulamaya geçiyor. Sanayinin yoğun olduğu ve erken saatlerde mesai telaşının yaşandığı Manisa'da vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Manisa İl Müftülüğü de sabah ezanının 15 Kasım 2021 tarihinden 1 Mart 2022 tarihine kadar imsak vaktinin girmesiyle birlikte okunacağını açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca camilerde sabah namazının farzının ezandan yarım saat sonra kılınacağı bildirildi.

Cemaatle namaz kılmak 27 kat daha sevap

Açıklamasına cemaatle namaz kılmanın öneminden bahsederek başlayan Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök "Bizler pandemi ile mücadele tedbirlerine riayet ederek camilerimizi şenlendirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız beş vakit namazda camilerimizin, ezanlarımızın çağrısına kulak vererek bir araya geliyor. Cemaatle namaz, bizim bir araya gelişimiz, sevgi iletişimi kurmamız ve bir eğitim sürecidir aynı zamanda. Toplumsal iletişimin sağlandığı özellikle aşırı bireyselleşmenin yaşandığı bu çağda insanların manevi anlamda huzur buldukları, huzura kavuştukları bir ortam sağlıyor” dedi.

Vatandalardan yoğun talep geldi

Sabah ezanı saatinde Manisa'da ilk kez yeni bir uygulamaya başlanacağını açıklayan Müftü Soykök açıklamasını şöyle tamamladı: “Daha önceki uygulamamızda sabah ezanı güneşin doğuşundan bir saat önce okunuyor, güneşin doğuşundan yarım saat önce de tüm camilerimizde sabah namazını kılmaya başlıyorduk. Ancak kış aylarının gelişiyle birlikte, sanayi şehri olan ve çok yoğun bir mesainin yaşandığı bir şehirde yaşıyoruz. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde sabah namazının daha erken kılınması, mesaiye yetişme açısından daha erken kılınma imkanı olup olmadığını bize ilettiler."

Vatandaşımızı mesaisine yetiştireceğiz

"Bu noktada yeni bir uygulamayı başlatmış olacağız. 15 Kasım 2021-1 Mart 2022 tarihleri arasında takvimde imsak vakti olarak geçen zamanda sabah ezanları okunacak. İmsak vaktinden sabah ezanından yarım saat sonra da camilerimizde cemaatle birlikte sabah namazının farzı kılınmaya başlayacak. Bu şekilde bir uygulama ile mesaiye yetişme zorluğu yaşayan vatandaşlarımıza bir kolaylık sunmuş olacağız. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin. Bu uygulama Manisa il genelinde bütün ilçelerimizde geçerli bir uygulama olacak. Benzer uygulama farklı illerde de yapılıyor.”