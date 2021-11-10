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Japon hastanede şoke eden hata: 30 yıl boyunca tuvalet suyu içtiler

Japon hastanede şoke eden hata: 30 yıl boyunca tuvalet suyu içtiler

Japonya'da bir hastanede doktorlar ve hastalar 30 yıl boyunca tuvalet suyunu ellerini yıkamak ve içmek için kullandı. Şok edici hata, Japonya'nın Suita kentindeki Osaka Üniversitesi hastanesinde geçen ay tuvalete bazı musluk suyu borularının bağlı olduğunun tespit edilmesiyle ortaya çıktı.

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Japonya'nın Suita kentinde yer alan Osaka Üniversitesi Hastanesi’nde geçen ay tuvalete bazı musluk suyu borularının bağlı olduğu keşfedildi.

Yerel medya kuruluşu Yomiuri Shimbun'un bildirdiğine göre, hastane 20 Ekim'de bazı boruların yanlış bağlandığını duyurdu. Ancak, binada yapılan daha fazla inceleme, yaklaşık 120 musluğun tuvalet borularına bağlı olduğunu ortaya çıkardı.

1993'ten bu yana fark edilmedi

Musluklar hastanenin açıldığı 1993 yılından beri değiştirilmedi ve yaklaşık 30 yıl boyunca pis su giderinden gelen suyun içme suyu olarak kullanıldığı aktarıldı. Tüm bu süre boyunca hastane personeli ve hastalar, güvenli olmayan tuvalet suyunu bilmeden içti, el yıkamak ve gargara yapmak için kullandı.

Hastane özür diledi

Bununla birlikte Osaka Üniversitesi, konuyu araştırdığını ve su kalitesinin kontrol edildiğini açıkladı. Hatanın en kısa sürede düzeltileceği bildirildi. 

Diğer taraftan, hastanenin suyuna ilişkin daha önce tutulan raporlar, hastanenin haftada en az bir kez suyun rengini, kokusunu ve tadını kontrol ettiğini ve kayıtların başladığı 2014 yılından bu yana herhangi bir sorun bildirilmediğini gösterdi.


Osaka Üniversitesi Hastanesi’nin başkan yardımcısı Kazuhiko Nakatani düzenlediği basın toplantısında, "İleri düzey tıbbi bakım sağlayan üniversite hastanesinin endişeye yol açmasından dolayı çok üzgünüm" diyerek özür diledi.

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