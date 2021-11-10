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AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'dan olay Anıtkabir paylaşımı! 'Keşke mescid olsaydı!'

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'dan olay Anıtkabir paylaşımı! 'Keşke mescid olsaydı!'

AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki çekti.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki çekti. Çamlı'nın paylaşımında 10 Kasım'la ilgili herhangi bir mesaj bulunmaması ve Anıtkabir resmi paylaşıp "Keşke bir köşesinde de mescit olsaydı" yazması eleştirilerin odağı oldu.

Sosyal medya kullanıcıları Çamlı'ya tepki gösterdi. Yorumlarda, "Biyografinde milletin vekili yazıyor sen benim vekilim değilsin", "Bari bugün yapmayın ya", "Ne gerek var şimdi böyle bir paylaşıma" gibi ifadeler yer aldı. İşte o tepkilerden bir kısmı:

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