Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı tartışılıyor

"Ben Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" sözleriyle eleştirilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı 10 Kasım paylaşımında Atatürk adını anmaması tartışma konusu oldu.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, vefat yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Paylaşımında, "An(la)mak için, olmazsa olmazımız izinden gitmek… Daima işaret ettiği gibi; Akılla, bilimle, inançla, umutla, çalışmayla ve sonsuz hasretle…" ifadelerini kullanan Kaftancıoğlu, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Paylaşımda Atatürk ismini geçirmedi

Cumhuriyetin ilk yıllarında katliam yapıldığına dair Atatürk'ü hedef alan paylaşımları, geçmiş dönemde yaptığı açıklamalarında 'Atatürk' ifadesini kullanmaması ve HDP'li siyasetçilere yakınlığı nedeniyle sık sık gündeme geliyordu.

Yorum yağdı

Kaftancıoğlu'nun paylaşımına gelen tepkilerden bazıları şöyle:

- Mustafa Kemal mi yoksa Atatürk mü?

- Atatürk ismini anamayan birisinden Atatürk anmak. Hiç samimi değilsiniz.

- Sakine Cansız'ın adıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün adı aynı ağızda buluşamaz. Buluşursa ters mıknatıslama yapar. Bilin istedim.

- 29 Ekim'de Cumhuriyet tweeti atmayan Canan Kaftancıoğlu 10 Kasım'da ismini dahi söylemeden Atatürk'ü anıyor. CHP'liler de hala bunu destekliyor.

- 1915 tweetin hala daha sayfanda duruyor. Atatürk'ün izinden gidersen 1915'te çakılırsın

"Ben Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" ifadesi partiyi karıştırmıştı

"Ben Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu sözlerinden dolayı partisinde tepki çekmiş, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de isim vermeden Kaftancıoğlu'nu eleştirmişti.

Çelebi, "Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra sen demesen ne yazar" demişti.

Çelebi ilerleyen süreçte CHP'den istifa etmişti.