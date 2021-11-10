CHP'li Ahmet Akın: Kış ayları boyunca faturalardan KDV kaldırılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "İktidar, elektrik faturasındaki TRT payı ve enerji fonunu kaldırmanın yanı sıra faturalarda yüzde 18 oranındaki KDV'yi de hiç olmazsa kış ayları boyunca kaldırmalıdır." ifadesini kullandı.

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CHP'li Akın, elektrik faturalarında TRT payı ile enerji fonunun kaldırılması kararını değerlendirdi.

Elektrik faturalarında yer alan TRT payı ile enerji fonunun kaldırılmasının tek başına vatandaşı rahatlatmayacağını belirten Akın, Ekim 2020'den bu yana son bir yıl içerisinde elektrik faturalarına yapılan 3 zammın toplam oranının yüzde 28,9 olduğunu, TRT payı ve enerji fonunun kaldırılmasının faturalara etkisinin yüzde 3'ü bile bulmayacağını dile getirdi.

Ahmet Akın, 100 liralık bir faturanın son bir yılda yapılan zamlarla 130 liraya çıktığını, TRT payının ve enerji fonunun kaldırılmasının faturaya etkisinin ise 3 lira bile olmayacağını kaydetti.

"İktidar, elektrik faturasındaki TRT payı ve enerji fonunu kaldırmanın yanı sıra faturalarda yüzde 18 oranındaki KDV'yi de hiç olmazsa kış ayları boyunca kaldırmalıdır" ifadesine yer veren Akın, yalnızca son bir yıl içerisinde enerji faturaları ile ürünlerine zam üstüne zam yapıldığını savundu.