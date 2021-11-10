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Euronews kulisi! AK Parti içinde Erdoğan'dan sonra en güçlü isim kim?

Euronews kulisi! AK Parti içinde Erdoğan'dan sonra en güçlü isim kim?

AK Parti içinden kulis haberini Euronews yayınlandı. AK Parti içindeki güç dengeleri ve en güçlü isimlerle ilgili AK Parti kaynaklarına dayandırılan kulis haberine göre, partide Erdoğan'dan sonra en güçlü isim Binali Yıldırım... İşte diğer isimler...

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AK Parti ile ilgili dikkat çeken kulis haberi Euronews’ten geldi. AK Parti kaynaklarıyla yapılan görüşmelerin ardından hazırlandığı belirtilen kulis haberine göre, parti içinde birbirinden farklı güç dengeleri var. 

Binali Yıldırım: AK Parti kaynaklarına göre parti içindeki en güçlü çizginin temsilcisi Binali Yıldırım. Yıldırım’a parti içinde Erdoğan’ın zor zamanlarında veya sonrasında AK Parti’yi toparlayacak ‘abi’ olarak bakıldığı dillendiriliyor.

Numan Kurtulmuş: AK Parti kaynaklarına göre, parti içindeki ikinci büyük güç dengesini Numan Kurtulmuş-Abdülhamit Gül çizgisi oluşturuyor. Ve bu iki ismin bir anlamda Milli Görüş çizgisini temsil ettiği konuşuluyor.  

Erkan Kandemir: Aynı kaynaklara göre AK Parti içinde son dönemde dikkati çeken ve parti içindeki üçüncü güç dengesi haline gelen isim Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir. Genç yaşına rağmen partinin en önemli koltuklarından birinde oturan Kandemir’in etkili olmasının nedenlerinden biri olarak partinin bütün teşkilatlarından sorumlu olması gösteriliyor.

Efkan Ala: Parti içinde bu üç güç dengesinin dışında yer alan ama son dönemde etkinliği artan bir diğer isim de eski İçişleri Bakanı Efkan Ala. Partinin Dış İlişkiler Başkanı olan Ala, çözüm süreci döneminde çok ön planda olmuş ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında geri planda kalmıştı. AK Parti'nin son kongresinde yeniden görev alan Ala’nın yeni bir çözüm sürecinin başlaması durumunda daha da kilit bir hale geleceği konuşuluyor.

Süleyman Soylu: Öte yandan kaynaklara göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamu yönetimi bürokrasisinde güçlü olmasına rağmen parti içindeki dengelerde bir aktör haline gelemiyor.

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