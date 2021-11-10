Bugün resmi tatil mi 10 Kasım'da okullar yarım gün mü?

Bugün, yani çarşamba günü 10 Kasım; Atatürk'ün ölümünün 83. yılı. Birçok öğrenci ve çalışan 10 Kasım resmi tatil mi, yarın okullar kapalı mı sorunun yanıtını arıyor. Bugün yani 10 Kasım resmi tatillerde biri değildir. Dolayısıyla okullar ve kamu daireleri açık olacak. Bankalar da 10 Kasım'da açık olacak, normal mesai yapacak.

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Bugün 10 Kasım Atamızın ölümünün 83. yılı. Bu sene 10 Kasım çarşamba gününe denk geldi. Birçok vatandaş 10 Kasım resmi tatil mi araştırması yapıyor. Öğrenciler ise bugün, 10 Kasım'da okullar yarım gün mü öğleden sora tatil mi sorusunun yanıtını arıyor. Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım, resmi tatillerden biri değildir. Dolayısıyla 10 Kasım'da okullar açık olacak, kamu ve devlet daireleri de normal mesaisine devam edecek. Bankalar da 10 Kasım'da açık olacak.

10 Kasım resmi tatil mi:

10 Kasım günü bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Fakat 10 Kasım günü resmi tatil değildir.

10 Kasım Atatürk'ün vefatı: Atatürk Haftası, 10 Kasım 1938 günü saat 09:05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır. 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelir.

10 Kasım günü Anıtkabir ziyaret edilmekte, başkent Ankara'da resmi tören yapılmaktadır. Türkiye'nin genelinde de yas tutulmaktadır. Her yıl 10 Kasım günü, saat 09:05'te trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Ayrıca, tüm bayraklar 10 Kasım günü yarıya indirilir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'üncü yılı. Ülkemizde ise bu önemli günde Atatürk saygıyla anılacak. Ülkemizde her gün bu tarihlerde etkinlikler düzenlenir. Bu önemli gün/hafta ise Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır.

Saat 9'u beş gece ülke genelinde sirenler çalınır; trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Okullarda resmi bölgelerde törenler düzenlenir; siyasi büyükler ve kişiler Anıtkabir'e bu günde akın ederler. Ülke genelinde Millet Meclisi hariç tüm bayraklar bu günde yarıya indirilir.

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.

Resmi bayram günleri şunlardır :

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar düzeyinde törenler yapılır.

19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

Dini bayramlar şunlardır :

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) 1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.

D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ana ve ilkokullar ile törenlere iştirak eden kurumlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.