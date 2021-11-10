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Meksika'da minibüs kamyonla çarpıştı! 12 kişi yanarak öldü

Meksika'da minibüs kamyonla çarpıştı! 12 kişi yanarak öldü

MEKSİKA'da yolcu minibüsünün, kamyonla çarpışmasının ardından alev alması sonucu 12 kişi yanarak hayatını kaybetti.

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Meksika basınında çıkan habere göre, Chiapas eyaletindeki Palenque Otoyolu'nda, kamyonla çarpışan minibüs alev aldı.

Yetkililer, kazada 9'u yolcu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de ağır yaralandığını belirtti.

Minibüsteki yolcuların, şiddetli çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan araçtan çıkamadıkları bildirildi. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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