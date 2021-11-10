Meksika'da minibüs kamyonla çarpıştı! 12 kişi yanarak öldü
MEKSİKA'da yolcu minibüsünün, kamyonla çarpışmasının ardından alev alması sonucu 12 kişi yanarak hayatını kaybetti.Abone ol
Meksika basınında çıkan habere göre, Chiapas eyaletindeki Palenque Otoyolu'nda, kamyonla çarpışan minibüs alev aldı.
Yetkililer, kazada 9'u yolcu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de ağır yaralandığını belirtti.
Minibüsteki yolcuların, şiddetli çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan araçtan çıkamadıkları bildirildi. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.