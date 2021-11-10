BIST 1.616
DOLAR 9,78
EURO 11,33
ALTIN 574,49
HABER /  GÜNCEL
ADV İstanbul'a yeni nesil ailece eğlence köyü kuruluyor

İzmir'de kavgayı ayırmak istedi, tüfekle vurularak öldürüldü

İzmir'de kavgayı ayırmak istedi, tüfekle vurularak öldürüldü

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen evli, 2 çocuk babası Nurettin Dinç (63), pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi.

Abone ol

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Cengizhan Mahallesi 1615/9 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. O sırada olaya müdahale ederek kavgayı ayırmak isteyen Nurettin Dinç, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Dinç, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Dinç, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu, nakliyecilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Nurettin Dinç'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olaya karıştığı öğrenilen V.S. ve E.C.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da Dehşet! Genç kadını samuray kılıcı ile öldürdü
İstanbul'da Dehşet! Genç kadını samuray kılıcı ile öldürdü
Hava bir anda buz kesti! Meteoroloji peş peşe uyardı 22 kent alarmda! Sağanak, kar, fırtına...
Hava bir anda buz kesti! Meteoroloji peş peşe uyardı 22 kent alarmda! Sağanak, kar, fırtına...
Ankara'da muhteşem 10 Kasım fotoğrafı
Ankara'da muhteşem 10 Kasım fotoğrafı
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
Hürriyet gazetesi, Ertuğrul Özkök ile yollarını ayırdı
Hürriyet gazetesi, Ertuğrul Özkök ile yollarını ayırdı
Malatya'da çöken binada tadilat yaptıran iş yeri sahibi gözaltına alındı
Malatya'da çöken binada tadilat yaptıran iş yeri sahibi gözaltına alındı
Squid Game dizisi hayranlarına müjde! İkinci sezonu çekilecek
Squid Game dizisi hayranlarına müjde! İkinci sezonu çekilecek
Türkiye 9 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 9 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
İlber Ortaylı'dan 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu' yanıtı
İlber Ortaylı'dan 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu' yanıtı
Malatya'da bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var! Binanın kolonu kesilmiş!
Malatya'da bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var! Binanın kolonu kesilmiş!