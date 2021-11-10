BIST 1.616
DOLAR 9,73
EURO 11,30
ALTIN 572,96
HABER /  GÜNCEL
ADV İstanbul'a yeni nesil ailece eğlence köyü kuruluyor

Diyanet’ten Atatürk’ü Anma Günü mesajı

Diyanet’ten Atatürk’ü Anma Günü mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Abone ol

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılında saygıyla anıldığı, geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerin şükran ve rahmetle yad edildiği ifade edildi.

"Bize düşen vatanı yüceltmek"
Açıklamada, "Kahraman ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği vatanımızı ve medeniyet değerlerimizi her daim güçlendirerek geleceğe taşımak şanlı tarihimize ve aziz milletimize vefa borcumuzdur. Hürriyetine meftun bir milletin mensupları olarak bugün bizlere düşen bu mukaddes vatanı ilim, irfan ve hikmetle yüceltmek, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için var gücümüzle çalışmaktır." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hürriyet gazetesi, Ertuğrul Özkök ile yollarını ayırdı
Hürriyet gazetesi, Ertuğrul Özkök ile yollarını ayırdı
Malatya'da çöken binada tadilat yaptıran iş yeri sahibi gözaltına alındı
Malatya'da çöken binada tadilat yaptıran iş yeri sahibi gözaltına alındı
Türkiye 9 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 9 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
İlber Ortaylı'dan 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu' yanıtı
İlber Ortaylı'dan 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu' yanıtı
Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş ihmali anlattı
Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş ihmali anlattı
Fahrettin Altun: Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgededir
Fahrettin Altun: Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgededir
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Elektrik' iddiası yalanlandı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Elektrik' iddiası yalanlandı
BioNTech yılın üçüncü çeyreğinde 3,21 milyar avro kar açıkladı
BioNTech yılın üçüncü çeyreğinde 3,21 milyar avro kar açıkladı
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın savcıya 5 kişinin ismini söyledi
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın savcıya 5 kişinin ismini söyledi
Kamışlı'da 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
Kamışlı'da 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi