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Fahrettin Altun: Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgededir

Fahrettin Altun: Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgededir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malatya'da çöken binada, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu bildirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malatya'da çöken binada, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da bir binada meydana gelen göçük nedeniyle oluşan enkaz sonrası arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir. Göçükten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Duamız, kalbimiz Malatyalı kardeşlerimizle." ifadelerini kullandı.

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