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Rusya, ABD'nin Karadeniz'deki faaliyetlerine karşı önlemler aldığını açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya, ABD'nin Karadeniz'deki faaliyetlerine karşı önlemler aldığını açıkladı

RUSYA Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e giren ABD gemileri tarafından icra edilen manevraların kontrolü için çeşitli önlemler alındığını duyurdu.

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RUSYA Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 30 Ekim'den bu yana ABD donanmasına ait amfibi komuta kontrol gemisi Mount Whitney dahil üç geminin Karadeniz'e girdiği belirtildi.

ABD'ye ait iki stratejik bombardıman uçağının da Rusya sınırına 100 kilometre uzaklıkta uçuş gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Rusya'nın Karadeniz filosu ABD gemilerinin Karadeniz'deki hareketlerini kontrol etmek için bir dizi önlem alıyor" ifadesi yer aldı.

Söz konusu gemilerin faaliyetleri nedeniyle ABD'ye yönelik suçlamalara yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD ordusu tarafından icra edilen manevralar Rusya sınırına yakın çok uluslu bir silahlı kuvvetler grubu kuran ABD'nin plan dışı eylemleridir. Bu tür eylemler Ukrayna topraklarında askeri genişleme hedefini de barındıran Karadeniz bölgesinde istikrarsızlaştırıcı bir etkendir."

Açıklamada, "ABD deniz tatbikatında taktik, devriye ve stratejik uçakların yanı sıra Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Türkiye ve Ukrayna'dan gelen askeri birliklerin kullanılması niyeti göz önünde bulundurulduğunda Kiev'in güneydoğuda güç kullanımına yönelik hazırlıklar yapması halinde olası bir savaş senaryosunu incelemeye yönelik bariz bir girişim bulunmaktadır" değerlendirmesi yer aldı.

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